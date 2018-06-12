GÜNCELLEME - İnşaat kazısında insan kemikleri ve sikke bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri ve sikke ortaya çıktı.

Kervansaray Mahallesi'nde Denizli-Antalya yolu kenarında devam eden bir iş merkezi inşaatında, iş makinasıyla yapılan temel kazısı sırasında topraktan kemikler çıktı.

İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi. Aralarında uzman arkeologların da bulunduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.

Toprağın elenmesi sonucu Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve sikke tespit edildi.

Müze yetkilileri, çıkan parçaları incelemek üzere teslim aldı.

- Kayaya oyularak yapılmış kist mezar

Denizli Valisi Hasan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat kazısı sırasında mağaramsı bir yapının ortaya çıktığının bildirilmesi üzerine Denizli Müze Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığını belirtti. Karahan, şunları kaydetti:

"İnceleme sonucu, konglomera tipi kayaya oyularak yapılmış bir kist mezarın olduğu tespit edilmiştir. Kurtarma kazısında ilk etapta üç bireye ait iskeletlerin olduğu görülmüştür. İlk bulgulara göre mezar yapısının Bizans dönemine ait olabileceği tahmin edilmektedir. Kazı çalışmaları sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrıntılı bilgi sunulacaktır."

