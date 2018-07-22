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GÜNCELLEME - İran'da 5,9 şiddetinde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 40 kişi yaralandı - Sarsıntı Irak'ın başkenti Bağdat'ta da hissedildi YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kirmanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremde yaralananların sayısını 40 kişi olarak açıkladı.

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya konuşan Bazvend, sarsıntının kırsal bölgelerdeki bazı evlerde hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

Depremin ardından bir saat içinde 20 artçı sarsıntı yaşanan bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

- Deprem, Irak'ta da hissedildi

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü Sözcüsü Aji Çeto AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Erbil, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde de hissedildiğini söyledi.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde de sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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