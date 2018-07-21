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GÜNCELLEME - İran'da çatışma: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:07 | Son Güncelleme

İran'da 11 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü PEJAK üstlendi DETAYLAR EKLENDİ

İran'ın batısındaki Merivan kentinde 11 Devrim Muhafızının ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK'ın üstlendiği bildirildi.

Basına açıklama yapan Merivan Kaymakamı Muhammed Şefii, "Sabaha karşı Merivan'a bağlı Dori köyü yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu terör örgütü PEJAK üstlendi." dedi.

Şefii, teröristlerin sabaha karşı 02.30'da Dori köyü yakınlarındaki sınır karakoluna saldırdığını ve karakolun mühimmat deposunun patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 11 Devrim Muhafızı'nın yaşamını yitirdiğini aktaran Şefii, güvenlik güçlerinin karşı ateşinde çok sayıda teröristin öldürüldüğünü yaralanan bazı teröristlerin de çevredeki dağlara kaçtığını söyledi.

İran'ın batısında Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce de İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN PKK/PEJAK

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