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GÜNCELLEME - İran'da yabani mantar zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISININ ARTIŞI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İran'da yabani mantar zehirlenmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asriran haber sitesine göre, İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı açıklamada, yabani mantar yiyen bin 17 kişinin zehirlendiğini 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Halidi, "Yerel saatle 18.00'e kadar hastanelere başvuran kişi sayısı bin 17'ye ulaştı. 116 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Şu ana kadar 15 kişi de hayatını kaybetti." dedi.

Sabah saatlerinde İran devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Mehdi Guya, Kirmanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800'ün üzerinde yabani mantara bağlı zehirlenme vakasının görüldüğünü, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını açıklamıştı.

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İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi İran'da yabani mantar zehirlenmesi

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