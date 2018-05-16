GÜNCELLEME - İsrail askerleri Batı Şeria'da 50 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 50 Filistinli yaralandı.
Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan İsrail katliamanı ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.
İsrail askerleri, Ramallah'ın El Bire bölgesindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler de askerlerin müdahalesine taşla karşılık verdi.
Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Bab El Zaviye kasabasında düzenlenen gösterilere de gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 3'ü gerçek mermi, 47'si de plastik mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı, 66 gösterici de İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
İsrail askerlerinin dün Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericilere ateş açması sonucu 61 Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli yaralanmıştı.
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