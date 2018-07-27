GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde biri çocuk 2 kişi şehit oldu, 90'ı gerçek mermiyle olmak üzere 246 Filistinli yaralandı.

ABD destekli İsrail'in Filistinli barışçıl göstericilere yönelik sert müdahalesi devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Han Yunus'un doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Gazi Ebu Mustafa (43), Refah kentinin doğusunda ise 14 yaşındaki Mecdi es-Satari başlarından vurularak şehit edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu müdahalesinde 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 246 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 19'unun çocuk, 10'unun kadın, 4'ünün sağlık ekiplerinden 1'inin ise gazeteci olduğu ifade edildi.

Açıklamada yaralılardan 11'inin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.