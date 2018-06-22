GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 89 Filistinliyi yaraladı

Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da askerlerin açtığı ateş sonucu sol elinden gerçek mermi ile yaralanmış,tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 89 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

