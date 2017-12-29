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GÜNCELLEME İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin, Batı Şeria ve Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere müdahalesinde 116 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada askerlerin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek, 63'ünün plastik mermi ile yaralandığı, 217'sinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze sınırındaki müdahalelerde 49 Filistinlinin gerçek mermi ile 9'unun ise çeşitli sebeplerle yaralandığı aktarıldı.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere müdahalesinde 92 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

(AA)

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