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GÜNCELLEME - İsrail, Gazze limanındaki iki tekneyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:03 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki iki tekne ile Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait hedefe füzelerle saldırdı - İki teknenin, gelecek ay bölgeye ulaşması beklenen "Ablukayı Kırma" gemilerini karşılamak üzere hazırlandığı ve bir aydan kısa sürede ikinci kez hedef alındığı açıklandı İKİNCİ HAVA SALDIRISI, YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI VE DETAYLAR EKLENDİ

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği iki saldırıda, Gazze Şeridi'ndeki iki tekne ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefi vuruldu.

İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki balıkçı limanında bulunan iki tekneyi en az üç füzeyle vurdu. Saldırının ardından teknelerden biri alev aldı.

Gazze Ablukayı Kırma Heyeti Organizatörü Alaaddin el-Batta, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından hedef alınan iki teknenin, gelecek ay bölgeye ulaşması beklenen "Ablukayı Kırma" gemilerini karşılamak üzere hazırlandığını ifade ederek, teknelerin bir aydan kısa sürede ikinci kez hedef alındığını aktardı.

Batta, İsrail'in tekneleri vurmasını, "işgal güçlerinin, hastaların ve öğrencilerin yasal seyahat ve tedavi haklarını engellemeye çalışan çirkin yüzünün teyidi" olarak değerlendirdi.

- Kassam Tugayları'na ait hedefe saldırı

İsrail uçakları, limanı hedef alan hava saldırısından yaklaşık yarım saat sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebaliya beldesinin doğusunda, Kassam Tugayları'na ait bir hedefe 6 füze attı.

Her iki saldırıda da ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden sızan bir grup gencin askeri alanları kundaklamasına karşılık, İsrail güvenlik güçlerinin Hamas'a ait mevzileri hedef alan iki hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in savaş uçaklarının, Hamas'a ait Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir altyapı ile denizdeki iki hedefi vurduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava israil saldırı tekne

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