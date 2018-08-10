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GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında biri sağlık görevlisi iki Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

ŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, FİLİSTİN KIZILAYININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZZE (AA) - Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesindeki barışçıl gösterilerde biri gönüllü sağlık görevlisi, 2 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu, 40 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ali el-Alul isimli genç ile gönüllü sağlık görevlisi Abdullah el-Kıtati'nin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 40 Filistinlinin yaralandığını, onlarcasının da gazdan etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 57 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, 32'sinin göz yaşartıcı gaz, 8'inin gaz kapsülü ve 24'ünün diğer şekillerde hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, gönüllü sağlık görevlisi Abdullah el-Kıtati'nin şehit edilmesi kınandı.

Alul'un şehit olmasıyla 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin müdahalesinde can kaybı 160'a yükseldi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Özgürlük ve Hayat" ismi verilen 20'nci cuma gösterilerine katılmak için Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail sınırına gitti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü filistinli Gazze şehit

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