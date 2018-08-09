GÜNCELLEME - İsrail Gazze'de kültür merkezini hedef aldı: 18 yaralı YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 18 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat merkezini hedef aldığı, olayda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların durumuna ilişkin detay verilmedi. İsrail savaş uçağı, Gazze'deki merkeze en az 10 füzeyle saldırı düzenlemişti.
-İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.
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