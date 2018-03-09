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GÜNCELLEME - İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 20:13 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 9 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde biri ağır 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinliler de İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus, Cibaliya beldesi ve Gazze'nin doğu bölgelerinde 9 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktaran Kudra, birkaç Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle baygınlık geçirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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9 yaralı Gazze sınırında gerginlik gösteriye müdahale

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