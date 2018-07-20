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GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin şehit olduğu, 1 Filistinlinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde 8 hedefi vurdu." ifadelerine yer verildi.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırılarda şehit olan 3 kişinin Kassam Tugayları mensubu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Kassam Tugayları'na ait iki gözetleme noktasını hedef aldığı saldırılarda, Şaban Ebu Hatır (26), Muhammed Ebu Ferhane (31) ve Mahmud Kışta'nın (23) şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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Gazze israil kassam tugayları

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