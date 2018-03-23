GÜNCELLEME- İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık çalışanı 55 kişiden 25’i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetlerle ilgili dijital materyaller incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülen'in kitaplarının yayıncısı olduğu ve birçok üst düzey örgüt mensubunu çalışan olarak gösterip, SGK kayıtlarını yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen Işık Yayıncılık'a yönelik İstanbul merkezli 13 ilde, 55 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 25 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer 30 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.