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GÜNCELLEME- İstanbul'da boya imalathanesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Başakşehir'deki bir boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki bir boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İkitelli Aykosan Sanayi Sitesi'nde 6 katlı binanın 4. katındaki boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına merdivenli araç yardımıyla müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda bulunan ayakkabı fabrikasındaki işçileri tahliye etti.

Yangının diğer katlara sıçramasını engelleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü.

Ekiplerin, imalathanedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Başakşehir İkitelli yangın

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