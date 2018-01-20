GÜNCELLEME İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir zanlının kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokağı'ndaki eve operasyon düzenledi.
Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği çalışmalar kapsamında koçbaşı kullanılarak girilen evde arama yapılarak söz konusu şüpheli yakalandı.
Ayrıca Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bir eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı evde arama yapıldı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.
(AA)
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