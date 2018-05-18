GÜNCELLEME - İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, maddi sıkıntıda olan firma ve kişileri finansal destek vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün gazetelere verdiği ilanlar üzerinden, maddi sıkıntıda olan firma ve kişilere ulaştığı ve destek vadiyle bu kişileri dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliden, arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mesut Y'nin de 12 yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 milyon lira değerinde 4 senet, 20 milyon lira değerinde 450 çek, 210 bin dolar değerinde 14 lüks saat, 57 bin lira, 4 bin 500 avro ve 5 bin 700 dolar ile 1 tabanca ele geçirildi. Ayrıca, Mesut Y'nin 450 bin avroya satın aldığı lüks otomobile de el konuldu.

Bu arada, Mesut Y'nin Şişli ve Kağıthane'deki 2 rezidans ile Beşiktaş Akaratler'deki tarihi bir binada 3 ofis kiraladığı ve dolandırdığı iş adamlarıyla buralarda görüştüğü öğrenildi.

