GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Ayazağa'da havuz ürünlerinin imalatının yapıldığı fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopter de havadan da destek verdi.

Söndürme çalışma sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale, olay yerinde ambulans görevlileri tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermiyor.

Kısmen kontrol altına alınan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor

Bu arada, itfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu yakasındaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor."