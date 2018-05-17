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GÜNCELLEME- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik Gülsuyu Mahallesi'ndeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekipleri ile polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

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Gülsuyu maltepe uyuşturucu operasyonu

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