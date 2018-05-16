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GÜNCELLEME - İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Saral tutuklandı ADLİYE SÜRECİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Saral tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda yakalanan Saral'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Alaattin Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Saral, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik, Saral'ın tutuklanmasına hükmetti.

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Alaattin Saral istanbul adalet sarayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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