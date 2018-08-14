GÜNCELLEME - İtalya'da otoyol köprüsü çöktü

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.
A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı yerel saatle 11.30 (TSİ 12.30) civarında çöktü.
Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere çakıldığı ve bazı araçlar ile civardaki binaların köprünün enkazı altında kaldığı belirtiliyor.
- Olayda en az 22 kişi öldü
Olayda, enkaz altında kalan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bir İtalyan televizyon kanalına açıklama yapan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, Cenova kentinde meydana gelen faciada en az 22 kişinin öldüğünü duyurdu.
Rixi, olayda ölü ve yaralı sayısının artmasını beklediklerini de dile getirdi.
Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu belirtiliyor.
Olayda bazı kişilerin evlerindeyken binanın üstüne yıkılan köprü enkazının altında kaldığı, bazılarının ise olayın ardından çıkan yangının dumanından zehirlendiği bildirildi.
Enkaz altından dört kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
13 kişinin ağır yaralandığının aktarıldığı olayda, 10 kişinin de kaybolduğu düşünülüyor.
- "Köprüye yıldırım düştü ve çöktü"
Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu düşünülüyor.
Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA'ya konuşan tanık, "11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük." dedi.
Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter mesajında, "Cenova'da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Toninelli, Bakan Yardımcısı Rixi ile birlikte olay yerinde bulunuyor.
Öte yandan başbakanlık kaynakları, Başbakan Giuseppe Conte'nin de olayın yaşandığı Cenova kentini ziyaret edeceğini belirtti.
Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.
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