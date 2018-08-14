GÜNCELLEME - İtalya'da otoyol köprüsü çöktü

Olayda bazı kişilerin evlerindeyken binanın üstüne yıkılan köprü enkazının altında kaldığı, bazılarının ise olayın ardından çıkan yangının dumanından zehirlendiği bildirildi.

Rixi, olayda ölü ve yaralı sayısının artmasını beklediklerini de dile getirdi.

Bir İtalyan televizyon kanalına açıklama yapan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, Cenova kentinde meydana gelen faciada en az 22 kişinin öldüğünü duyurdu.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere çakıldığı ve bazı araçlar ile civardaki binaların köprünün enkazı altında kaldığı belirtiliyor.

Enkaz altından dört kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

13 kişinin ağır yaralandığının aktarıldığı olayda, 10 kişinin de kaybolduğu düşünülüyor.

- "Köprüye yıldırım düştü ve çöktü"

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu düşünülüyor.

Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA'ya konuşan tanık, "11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük." dedi.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter mesajında, "Cenova'da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Toninelli, Bakan Yardımcısı Rixi ile birlikte olay yerinde bulunuyor.

Öte yandan başbakanlık kaynakları, Başbakan Giuseppe Conte'nin de olayın yaşandığı Cenova kentini ziyaret edeceğini belirtti.

Morandi Köprüsü alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.

