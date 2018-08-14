GÜNCELLEME - İtalya'da otoyol köprüsü çöktü

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.
A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı yerel saatle 11.30 (TSİ 12.30) civarında çöktü.
Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda araç zemine düştü, bazı araçlar ile civardaki binalar köprünün enkazında kaldı.
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- Olayda 35 kişi öldü
Köprü çöktüğünde üzerinde yaklaşık 30-35 araç ve 3 ağır taşıt bulunduğu kaydedilirken enkaz altında kalan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İtfaiye teşkilatından edinilen son bilgiye göre, olayda 35 kişi öldü.
Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu belirtiliyor.
Enkaz altından dört kişi sağ kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olayda bazı kişilerin evlerindeyken binanın üstüne yıkılan köprü enkazının altında kaldığı, bazılarının ise olayın ardından çıkan yangının dumanından zehirlendiği bildirildi.
13 kişinin ağır yaralandığının aktarıldığı olayda, 10 kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.
Karayolu uzmanlarının köprünün geri kalan kısmında kontroller yaptığı öğrenildi.
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- Çürüyen köprü ağır fırtınaya dayanamadı
Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu düşünülüyor.
Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA'ya konuşan tanık, "11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük." dedi.
Edinilen bir diğer bilgiye göre ise 2011 yılında hazırlanan bir raporda köprünün çürüdüğü bilgisi yer aldı.
Bir İtalyan karayolu şirketinin hazırladığı raporda, "Araç kuyrukları ve trafiğin boyutu, özellikle kalabalık saatlerdeki yoğun talep nedeniyle Morandi viyadüğünün günden güne çürümesine neden oluyor." ifadesine yer verildi.
- "Çökme riski devam ediyor"
Olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam eden görevlilerden biri, köprünün diğer bölümlerinin de çökebileceğini ifade etti. Görevli, "Köprünün diğer kısımlarının da çökme riski bulunuyor. Bu sebeple etraftaki bütün binaları tahliye ettik." diye konuştu.
Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi ile olay yerinde bulunuyor.
Öte yandan Başbakanlık kaynakları, Başbakan Giuseppe Conte'nin de olayın yaşandığı Cenova kentini ziyaret edeceğini belirtti.
Köprü, alışveriş merkezleri, fabrikalar, bazı yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve bir nehrin üzerinden geçiyor.
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