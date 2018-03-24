GÜNCELLEME - İtalyan moda tasarımcısının darbedilerek parasının gasbedildiği iddiası

Antalya'da İtalyan moda tasarımcısını darbederek 3 bin 500 avrosunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli (61), kenti daha önceki ziyaretlerinde tanıştığı M.A. (17) ve F.İ. (23) ile Ermenek Mahallesi'nde bir araya geldi.
İki kişi tarafından mahalledeki ormanlık alana zorla götürüldüğü iddia edilen Portelli'nin burada bekleyen S.Ş. (24), U.Ö. (22) ve diğer iki şüpheli tarafından sopalarla darbedildiği öne sürüldü.
Portelli'nin 3 bin 500 avrosunu gasbettiği ileri sürülen 4 şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Sesleri duyanların ihbarı üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri, Portelli'nin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Portelli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Portelli'nin cep telefonu görüşmelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
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