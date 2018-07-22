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GÜNCELLEME - İyi Parti'nin Afyonkarahisar Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan ve bugün sonra eren Çalıştay'da, olağanüstü kurultay kararı alındı - AÇIKLAMALAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda, olağanüstü kurultay kararı alındığı bildirildi.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir termal otelde dün başlayan ve basına kapalı gerçekleşen 1. Çalıştayı'na Genel Başkan Meral Akşener de katıldı.

Bu akşam sona eren çalıştayın son oturumunda, Akşener'in konuşma yaptığı sırada partililer arasında tartışma çıktığı, çalıştay sonunda olağanüstü kurultay kararı alındığı öğrenildi.

Meral Akşener'in tartışmalı geçen çalıştayın ardından Ankara'ya gittiği belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter üzerinden, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki Çalıştay'ımızın son gününde seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı." açıklaması yaptı.

İYİ Parti Sandıklı İlçe Başkanı Mehmet Bahşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayda kongre kararı alındığını belirterek "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in istifası söz konusu değildir." dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Celal Bursalıoğlu da partilerinin Eylül ayında yeni bir yol haritası belirlemek için seçimli kurultaya gideceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar İYİ parti

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