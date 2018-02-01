GÜNCELLEME İzmir'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından Türkiye'ye yaklaşık 1,5 ton skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) getirilmesine ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, Demircili Mahallesi'nde bir evde 1,5 ton skunk ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan Arnavutluk vatandaşı A.Ş, Suriye uyruklu M.A. ile O.D, C.A, A.O.D, E.A, M.A, M.S.A, K.Z, H.D, A.Z, R.C. ve S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Organizasyonun yurt dışı bağlantısını, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan "Dany" lakaplı Arnavutluk vatandaşı A.Ş'nin (34) yaptığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ş, C.A, A.O.D, E.A, M.A, M.S.A, K.Z, H.D. ve S.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. R.C, T.K. ve Suriye uyruklu M.A. adli kontrol, A.Z. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Urla ilçesinde 29 Ocak'ta Demircili Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, Yunan adalarından lüks bir yatla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

(AA)