GÜNCELLEME - İzmir'de fabrika yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde mobilya ve yatak üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Karacaağaç Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren mobilya ve yatak üreten fabrikada iddiaya göre elektrik kablolarının fazla ısınmasından dolayı yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait su tankerleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaklaşık 20 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri iki saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına aldı.

Bu arada alevlerin ulaşamadığı bölümlerdeki yataklar çalışanlar tarafından çıkartılarak başka alanlara taşındı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

