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GÜNCELLEME - İzmir'de fenalaşan 22 yaşındaki kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:08 | Son Güncelleme

Balçova ilçesinde restoran çıkışı fenalaşıp yaşamını yitiren gencin darbedildiği ve dilinin boğazına kaçtığı öne sürüldü - İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından gencin cenazesi Ödemiş'te toprağa verildi CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde restoran çıkışı fenalaşarak hayatını kaybeden gencin ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, Korutürk Mahallesi'ndeki restorandan çıkan İsmail Kocaağa (22) fenalaşarak yere düştü. Kocaağa, 112 Acil Servis ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kocaağa'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'nın oğlu olduğu öğrenilen gencin, fenalaşmadan önce kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildiği ve dilinin boğazına kaçtığı öne sürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Kocaağa'nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Ödemiş'e getirildi.

Kocaağa'nın cenazesi, Yolüstü Kırsal Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kocaağa'nın ailesinin yanı sıra Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Mahmut Badem ve Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi ile AK Parti İlçe Başkanı Halil Demir de katıldı.

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