GÜNCELLEME - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 adreste kalan, aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem imamlarının da bulunduğu 72 zanlı yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.
İl genelinde halen aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 ayrı grubun, FETÖ'nün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edildi.
Güvenlik güçlerinin takibinde örgütün mensuplarının "gaybubet" olarak adlandırdığı 118 adres tespit edildi. Evlerde ülke genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan FETÖ mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele e Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.
- Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıtıldığı iddiası
Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye ağır darbe vurulan operasyona ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin hücre evlerine girişi sırasında, zanlıların cep telefonlarını pencereler ve balkonlardan aşağıya attıkları öğrenildi.
Ekipler tarafından çevrede yaptığı aramalarda, dışarı atılan ve bir kısmı kırılmış 12 cep telefonu ele geçirildi.
- Yeni yapılanma deşifre edildi
Polis ve MİT'in takibinde olan örgüt mensuplarının, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin kopuşunu engellemek için "Bugünler geçecek" algısıyla birbirlerini motive etmeye çalıştıkları belirlendi.
Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, hücre evlerinde gizli bölmelere saklanmış harici bellek ve hafıza kartları bulundu.
Uzman ekiplerce acil olarak incelemeye alınan dijital materyal ile harici belleklerde örgütün yeni yapılanmasına ışık tutacak bilgilere ulaşıldığı belirtildi.
- Talimat yazan not kağıtları
Evlerdeki örgüt mensuplarının, güvenlik güçlerinin muhtemel bir operasyonuna karşı hazırlık yaptıkları da anlaşıldı.
Ele geçirilen örgütsel dokümanlarda, polis ekiplerince düzenlenecek operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.
Talimatların içeriğinde ise örgütün gizli bilgileri ile haberleşme uygulamalarını yok ederek fabrika ayarlarına döndürmek için hangi tuşa basılacağının yazılı olduğu, bunun haricinde ise yakalanan bir FETÖ üyesinin polisin sorduğu sorulara cevap vermemesi ve avukat talep etmesi gibi bilgilerin yer aldığı belirtildi.
Evlerdeki aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
"Himmet" adı altında toplanan paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödenmesinde kullanıldığı öne sürüldü.
- Sözde İzmir il imamı adına imzalanmış kitap
Sözde İzmir il imamının evindeki aramada ise gizli bir bölmeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından il imamı adına imzalanmış kitap ele geçirildi.
Operasyon düzenlenen adreslerden birinde ise apartmandakilerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilerek şüphelilerin hepsi gözaltına alındı.
FETÖ'den aranan ve meslekten KHK ile ihraç edilen bir polis memuru da yurt dışına kaçmak amacıyla saklandığı hücre evinde yakalandı.
- Çocukların eğitildiği öne sürüldü
Ayrıca ailelerinden kopartılan çocuklara terör örgütünün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği iddia edildi.
Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt elebaşının videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu saptandı. Çocukların ayrıca gelecekte FETÖ adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçecekleri konusunda yönlendirildikleri belirlendi. Bu evlerden kaçmak isteyen çocukların da cezalandırıldığı tespit edildi.
Örgütün, eskiden olduğu gibi eleman teminine devam ettiği, 12-18 yaş aralığındaki çocukları "eğitim verme" vaadiyle ailelerinden kopardığı ve çocuklara FETÖ'nün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi.
Evlerde kalan 33 çocuğa "eğitim çetelesi" adı altında fişleme yapıldığı, ders programının örgütün üst yöneticilerine iletildiği, sözde örgüt yöneticilerinin de çocukların hangi derse yatkın olduğunu göz önüne alarak mesleki yönlendirmeler yaptığı tespit edildi.
"Işık" evi olarak anılan örgütün hücre evinden ayrılmak isteyen çocukların darbedildiği, spor yapmalarına dahi izin verilmediği bilgisine de çocukların beyanlarından ulaşıldı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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