GÜNCELLEME - İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Güvenlik güçlerinin takibinde örgütün mensuplarının "gaybubet" olarak adlandırdığı 118 adres tespit edildi. Evlerde ülke genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan FETÖ mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri belirlendi.

İl genelinde halen aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 ayrı grubun, FETÖ'nün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 adreste kalan, aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem imamlarının da bulunduğu 72 zanlı yakalandı.

Polis ve MİT'in takibinde olan örgüt mensuplarının, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin kopuşunu engellemek için "Bugünler geçecek" algısıyla birbirlerini motive etmeye çalıştıkları belirlendi.

Ekipler tarafından çevrede yaptığı aramalarda, dışarı atılan ve bir kısmı kırılmış 12 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

Uzman ekiplerce acil olarak incelemeye alınan dijital materyal ile harici belleklerde örgütün yeni yapılanmasına ışık tutacak bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

- Talimat yazan not kağıtları

Evlerdeki örgüt mensuplarının, güvenlik güçlerinin muhtemel bir operasyonuna karşı hazırlık yaptıkları da anlaşıldı.

Ele geçirilen örgütsel dokümanlarda, polis ekiplerince düzenlenecek operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Talimatların içeriğinde ise örgütün gizli bilgileri ile haberleşme uygulamalarını yok ederek fabrika ayarlarına döndürmek için hangi tuşa basılacağının yazılı olduğu, bunun haricinde ise yakalanan bir FETÖ üyesinin polisin sorduğu sorulara cevap vermemesi ve avukat talep etmesi gibi bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Evlerdeki aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

"Himmet" adı altında toplanan paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödenmesinde kullanıldığı öne sürüldü.