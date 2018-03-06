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GÜNCELLEME - İzmir'de GBT kontrolünde polise bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde GBT kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüpheli, görevli polislere bıçakla saldırdı - Saldırıya uğrayan iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında GBT kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları Serhat C'nin (21) asker kaçağı olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheli, görevli polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban'a bıçakla saldırdı.

Saldırıda Çelik olay yerinde şehit oldu. Yaralanan polis memuru Çoban ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından etkisiz hale getirilen ve bu esnada yaralanan saldırgan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Serhat C'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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