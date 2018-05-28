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GÜNCELLEME - İzmir'de kadın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güneş Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırmada Ayşe Şevik'e ait olduğu tespit edilen ve vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu belirlenen kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şevik'in kaza sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olayı çok yönlü araştırdığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset izmir kadın Kaza yol kenarı

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