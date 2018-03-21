GÜNCELLEME - İzmir'de nevruz kutlamaları

İZMİR (AA) - İzmir'de, HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle 44 kişi gözaltına alındı.

HDP İl Başkanlığınca düzenlenen nevruz organizasyonu, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı.

Etkinliğe katılanlar polis kontrol noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana girdi. Polis helikopteri de polis ekiplerine havadan destek verdi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da alana gelerek, önlemleri yerinde inceledi.

Alanda slogan atan kalabalık, nevruz ateşinin yakılmasının ardından halay çekti ve şarkı söyledi.

Bu arada, meydanda giriş noktasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.