GÜNCELLEME - İzmir'de nevruz öncesi operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi kent genelinde uyuşturucu ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek arandı.

Bin 500 polisin katıldığı ve iki helikopterin havadan destek verdiği operasyonda 4 narkotik dedektör köpeği de aramalara katıldı.

Aramalarda toplam 30 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 155 gram toz esrar, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ile 4 ruhsatsız tabanca, 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, kılıç ve döner bıçağı ele geçirildi.

Operasyonda, biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

Emniyet mensuplarınca havadan ve karadan çekilen görüntüler basınla paylaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.