GÜNCELLEME İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sularında Buca Gölet tesisleri yakınındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, çevre illerden sevk edilen ekipler, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 amfibik uçak, 7 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazözle müdahale edildi.

Çevredeki bazı villaları ve çiftlikleri de tehdit eden yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.

Yangında ormanlık alandaki villasının bir kısmının zarar gördüğünü belirten Talat Yeni, "Bir anda yangın geldi. Canımızı zor kurtardık. Villayla beraber ahırlarımız yandı. Çok şükür bizden yaralanan birisi ya da telef olan bir hayvanımız yok." dedi.