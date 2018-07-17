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GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal: "Yangında 25'i orman 20'si zeytinlik alan olmak üzere 45 hektar tahrip oldu. Tehlike devam ediyor. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.

Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve arazözlerle müdahale ediliyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün de takviye ekip gönderdiği yangının kuzey cephesi kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin müdahalesi sonucunda alevlerin hızlı ilerleyişinin durduğunu ve herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini söyledi.

Yangında en sıkıntılı bölgenin kuzeydoğu cephesi olduğunu belirten Aybal, "(Yangın kontrol altına alındı) diyemeyiz. Yangında 25'i orman 20'si zeytinlik alan olmak üzere 45 hektar tahrip oldu. Tehlike devam ediyor. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz." dedi.

Aybal, yangının büyümesinin ardından bölgeye 40 arazöz, 12 dozer, 10 helikopter, 3 uçak ve 250 yangın işçisinin sevk edildiğini dile getirerek, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların müdahalesinin sona erdiğini ifade etti.

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