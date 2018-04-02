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GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Balçova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Düzgün K. (29), Alper K. (38) ile Cemal K. (37) ve Remzi K. (27) arasında İnciraltı Bahçelerarası mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi birbirini yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Alper K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olayı duyup hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da arbede çıktı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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