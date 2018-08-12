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GÜNCELLEME - İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

İzmir'de takla atan otomobilin cepte bekleyen araca çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Kazada hayatı kaybeden Gökçe Çelikkol'un 5 aylık hamile olduğu belirlendi, yaralanan 8 aylık hamile Gamze Arba ise hastanede doğum yaptı - Çelikkol'un cenazesi toprağa verildi CENAZE TÖRENİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde takla atan otomobilin cepte park halinde bulunan araca çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Harmandalı Kavşağı yakınlarında Menemen istikametinden Çiğli istikametine giden Y.Ö. idaresindeki 35 KB 1661 plakalı araç kontrolden çıktı. Takla atan araç karşı yönde cepte park halinde bulunan 35 DA 8104 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın yanında bulunan Hakan Çelikkol, Gökçe Çelikkol, Osman Arba ve Gamze Arba ile takla atan aracın içerisindeki Y.Ö. ve arkadaşı Sami Maktan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hakan Çelikkol, Gökçe Çelikkol, Osman Arba ve Gamze Arba, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer araçtaki yaralılar ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gökçe Çelikkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı. Çelikkol'un 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Gamze Arba'nın ise 8 aylık hamile olduğu, hastanede yapılan ameliyatla doğum yaptığı belirtildi.

- Çelikkol toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Çelikkol için Karşıyaka ilçesindeki Şemikler Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine kazada yaralanan eşi Hakan Çelikkol ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşinin tabutu başından ayrılmayan Hakan Çelikkol, gözyaşı döktü.

Çelikkol ailesinin ilk bebeklerini bekledikleri öğrenildi.

Gökçe Çelikkol'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazadaki diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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