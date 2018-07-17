GÜNCELLEME - İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak istikametine seyreden Y.G. (19) idaresindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Karantina Alt Geçidi çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Ufuk Togul (47) ile Dilara Önal'a (16) çarptı.
Kazada, Ufuk Togul ve Dilara Önal ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Dilara Önal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ufuk Togul ile İrem Y. ise İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ufuk Togul ile Dilara Önal hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, İrem Y'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Kaza sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Y.G işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Ölen kızın kimliği otopside tespit edildi
Bu arada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kaza sonrası başlatılan soruşturmada kayıtlarda hayatını kaybeden Ufuk Togul'un kızı Busenur Togul (23) olarak geçen kişinin de İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası 16 yaşındaki Dilara Önal olduğu tespit edildi.
Dilara Önal'ın ayrıca Ufuk Togul'un kızı olmadığı belirlendi.
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