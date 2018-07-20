GÜNCELLEME - İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Karabağlar'dan Konak istikametine giden A.D. idaresindeki 59 UU 759 plakalı minibüs, Eşrefpaşa Caddesi'ndeki pazar yerine dönüşte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ZF 284 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Şükrü (24) ve Cafer Doğan (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şükrü Doğan ile İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Cafer Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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