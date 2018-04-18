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GÜNCELLEME - İzmir'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Torbalı ilçesinde lüks cipin, içerisindeki kişiyle yakılmasına ilişkin gözaltına alınan anne ve 2 oğlu ile çocuklarının arkadaşı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde lüks cipin, içerisindeki kişiyle yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ahmetli Mahallesi ile Zeytinköy arasındaki dağlık arazide 15 Nisan'da yanmış halde bulunan 35 TTG 35 plakalı cipte ceset bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan ilçede tuğla fabrikası bulunan iş adamı Murat Cahit Ö'nün eşi Ö.Ö, oğulları B.Ö. ve H.Ö. ile şahsın çocuklarının arkadaşı C.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmada susma hakkını kullanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Murat Cahit Ö'nün eşi Ö.Ö, oğulları B.Ö. ve H.Ö'nün savcılık sorgusunda da susma hakkını kullandığı, iş adamının çocuklarının arkadaşı C.G'nin ise jandarmadaki ifadesini tekrar ettiği öğrenildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmetli Mahallesi ile Zeytinköy arasındaki dağlık arazide yanmış araç görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmiş, incelemede 35 TTG 35 plakalı cipte tamamen yanmış ceset bulunmuştu.

Araştırma sonucu yanan cipin ilçede tuğla fabrikası bulunan iş adamı Murat Cahit Ö'ye ait olduğu, yakınlarıyla yapılan görüşmede kendisinden bir süredir haber alınamadığı belirlenmişti. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin tespiti için Murat Cahit Ö'ün ağabeyi Ahmet Cavit Ö'den DNA örneği alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan iş adamının çocuklarının arkadaşı C.G'nin, Murat Cahit Ö'yü ailesinin öldürdüğünü ve cesedi yok etmek için kendisinden yardım talebinde bulunduklarını iddia etmesi üzerine, iş adamının eşi Ö.Ö, oğulları B.Ö, H.Ö. ile C.G. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Torbalı Yanmış Ceset zanlı

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