GÜNCELLEME - Japonya'daki sel felaketi

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 112 kişi yaşamını yitirdi.
Kyodo'nun haberinde, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 112 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu kaydetti.
Yetkililer, 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.
Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe'nin Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi iptal ettiğini açıkladı.
Suga, Abe'nin Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi'nin sel felaketiyle ilgili raporunu aldıktan Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacağını söyledi.
Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu
Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı
Düğün fotoğrafçısı 'gelin'in yaşını küçük görünce fotoğraflarını çekmedi
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler
Çorlu'da en acı bekleyiş!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum