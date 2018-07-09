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GÜNCELLEME - Japonya'daki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

Ülkede, sel ve toprak kaymalarında 112 kişi hayatını kaybetti - Başbakan Şinzo Abe, Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi iptal etti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 112 kişi yaşamını yitirdi.

Kyodo'nun haberinde, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 112 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu kaydetti.

Yetkililer, 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe'nin Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi iptal ettiğini açıkladı.

Suga, Abe'nin Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Hachiro Okonogi'nin sel felaketiyle ilgili raporunu aldıktan Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya sel toprak kayması

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