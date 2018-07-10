HABER

GÜNCELLEME - Japonya'daki sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 156 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

HİROŞİMA (AA) - Japonya'daki sel ve heyelanlarda 156 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle en az 156 kişinin öldüğü, en az 40 kişinin de halen kayıp olduğu açıklandı.

Sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiği ve 80 helikopterin katıldığı arama çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Sug, selle mücadele için özel görev komitesi oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçe ayrıldığını bildirdi.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde meydana geldi.

Sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe, Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!
Ayağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktıAyağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya sel

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.