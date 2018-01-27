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GÜNCELLEME Kabil'de düzenlenen bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 40 dakika önce

- Ölenlerin sayısı 95'e, yaralı sayısı 158'e yükseldi DETAYLAR EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Emniyet yetkilileri, saldırının, eski İçişleri Bakanlığı binası ve Cumhuriyet Hastanesi yakınında gerçekleştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırıda yaşamın yitirenlerin sayısının 95'e çıktığını yaralı sayısının da 158 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ayrıca ölenlerin çoğunun sivil halk olduğu bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, teröristin, bomba yüklü ambulansla saldırıyı gerçekleştiğini kaydetmişti.

Üst düzey güvenlik kontrolleri yapılan bölgede birçok ülkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı.

Yaklaşık bir hafta önce de Kabil'de İnternational Oteline düzenlenen silahlı baskında 14'u yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlenmişti.

(AA)

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