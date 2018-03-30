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GÜNCELLEME - Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 ölü, 35 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

Iğdır-Kars karayolunda kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alması sonucu 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Tamamen yanan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen 50 kişinin bindirildiği ortaya çıktı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın ardından alev alan minibüsteki bazıları yanan 15 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran ile cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

- Yaralılardan bazılarının sağlık durumu ciddi

Taner Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların yaklaşık 25 ambulansla hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Başaran, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

- 14 kişilik minibüse 50 kişi bindirmişler

Yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen 50 kişi bindirilen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın tamamen yandığı görüldü.

Iğdır-Kars karayolu ise kaza nedeniyle trafiğe kapandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve jandarmanın kazanın meydana geldiği bölgede incelemeleri sürüyor.

Bu arada, kazaya karışan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen 04 D 5636 plakalı başka bir minibüsteki yabancı uyruklu 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı.

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ığdır kaçak göçmenler minibüs trafik kazası

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