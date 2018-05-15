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GÜNCELLEME - Kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti - Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma korveti ve botun yanı sıra helikopterin termal kamerası ile havadan yapılan kontrollerde denizde başka kazazede olmadığı tespit edildi SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknedeki kaçak göçmenler, denize düştü. Boğulan Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kişi, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

- "Denizde başka bir kazazede yok"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Babakale burnunun 1,3 deniz mili açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığı ihbarının alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve helikopteri sevk edildiği kaydedildi.

Olay mahalli yakınlarında balıkçılık yapan ve arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber teknenin çevresinden Afganistan uyruklu 12 göçmen ile İran uyruklu bir göçmen kaçakçısının kurtarıldığı belirtilen açıklamada, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişinin cansız bedeninin ise Babakale Limanı'na getirildiği bildirildi.

Göçmenlerin ifadelerine istinaden denizde kayıp göçmen olmadığı değerlendirilmesine rağmen sabah saatlerine kadar bir arama kurtarma korvetiyle bir bot tarafından arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, helikopter tarafından termal kamera ile yapılan kontroller sonucunda da denizde başka bir kazazede olmadığının teyit edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale göçmen

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