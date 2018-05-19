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GÜNCELLEME - Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 01:26 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ VE GÖZALTI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kalkedon Meydanı Muvakkıthane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı ve kalbinin durduğu belirlenen İ.Y'ye sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptı. İ.Y, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili M.D'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy bıçaklı kalkedon meydanı kavga

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