GÜNCELLEME - Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kalkedon Meydanı Muvakkıthane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı ve kalbinin durduğu belirlenen İ.Y'ye sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptı. İ.Y, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili M.D'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

