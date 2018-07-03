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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Çağlayancerit ilçesinde gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi - Kaymakam Oğuz Cem Murat: - "Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamakta" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 9,29 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Çağlayancerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından ekiplerin saha araştırması yaptığını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Murat, "Şu an elimize ulaşan ilk bilgilere göre ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamakta." dedi.

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çağlayancerit deprem kaymakam Oğuz Cem Murat

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