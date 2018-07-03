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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına da başlandı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 10 arazöz, dozer ve greyderle müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına da başladı.

Yakılan anızdan ormana sıçradığı belirtilen alevlerin yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş orman yangın

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