GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına da başlandı.

İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 10 arazöz, dozer ve greyderle müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına da başladı.

Yakılan anızdan ormana sıçradığı belirtilen alevlerin yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

