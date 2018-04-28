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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:12 | Son Güncelleme

11 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda bir kamyonun devrilmesinin ardından 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada Kürşat Kunt (35) olay yerinde yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılara 112 acil servis ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Halil Çelik (43) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücülerden Yakup Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın sis ve sağanak nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Her şeyin bir anda olduğunu dile getiren Tekin, "Yolda seyrederken bir tır devrildi. O arada peş peşe kazalar oldu. Şiddetli yağmur ve sis vardı. Kazanın olmasında o etkili oldu." dedi.

Murat Erdoğan da sis ve yağmur nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek kendisinin de en son kaza yapan kişi olduğunu aktardı.

Kaza dolayısıyla yol Adana istikametinde tek yönlü trafiğe kapandı.

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