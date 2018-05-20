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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Evinde önceki gün cesedi bulunan 79 yaşındaki kadının katil zanlısı tutuklandı - Şüphelinin, "Cezaevindeki torununun selamı var" diyerek evine girdiği yaşlı kadını, kendisine hazırladığı kahvaltının ardından küpesi ve yüzüğünü çalmak için boğazını keserek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta önceki gün evinde cesedi bulunan 79 yaşındaki kadının katil zanlısı tutuklandı.

Ziyaretine gelen torununun, Nezihe Temel'i evinde ölü bulmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının U.A.D. (24) olduğunu belirledi.

U.A.D'nin Serinpete Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunamayan zanlıya ait kanlı giysileri ele geçirdi. Sabah saatlerinde eve gelen zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin, "Cezaevindeki torununun selamı var." diyerek evine girdiği yaşlı kadını, kendisine hazırladığı kahvaltının ardından küpesi ve yüzüğünü çalmak için boğazını keserek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Nezihe Temel, ziyaretine gelen torunu tarafından ölü bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş tutuklanma zanlı

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