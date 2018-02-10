GÜNCELLEME - Kalp krizi geçiren Çorum Vali Yardımcısı Yeşil vefat etti

ÇORUM (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Çorum Vali Yardımcılığı görevinde yaklaşık bir yıldır bulunan 63 yaşındaki Yeşil, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yeşil için valilik önünde cenaze töreni düzenlendi.

Vali Necmeddin Kılıç, Yeşil'in öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, mesai arkadaşını kaybetmenin büyük üzüntüsü yaşadığını vurguladı.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Azmi kardeşim bu ülke için bir değerdi. İki fakülte mezunuydu. Mülki idareye ömür vermişti. 40 yıl boyunca ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası ve insanımızın iyiliği için kendini feda etmişti. Çorum'a geldiğinde emekli olmayı planladığını söylemişti. Biz kendisine izin verdik ama sonra Çorum'u sevdiğini söyleyip, görevine devam etmişti. Yüksek bir kumaştan mamuldü, değerli bir insandı. Vatan bayrak sevgisiyle doluydu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim ama bir helallik isteme şansım olmamıştı. Ben ona haklarımı helal ediyorum."

Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu'nun ettiği duanın ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının idarecileri ve valilik çalışanları katıldı.